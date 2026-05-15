Ранее российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако, по данным немецких СМИ, правящая коалиция ФРГ выступила против его участия в переговорах.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником от ЕС на переговорах с Россией должен быть человек, который «хотя бы немного понимает русскую душу».

Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца отменить свой визит в Братиславу из-за поездки премьера Словакии Роберта Фицо на 9 Мая в Москву было бы чересчур большой политической ошибкой. Об этом заявил сам Фицо, комментируя слухи об отмене визита главы немецкого правительства.

«Если бы кто-то отменил со мной встречу из-за посещения Москвы, то я бы еще трижды поехал в столицу России», - сказал словацкий лидер.

Фицо признался при этом, что не верит в способность Мерца совершить такую политическую ошибку и не приехать в Братиславу, как было обещано. Премьер Словакии добавил, что это «было бы чересчур» даже для него.

Роберт Фицо еще 9 мая сообщал, что канцлер ФРГ посетит Словакию 29 мая. Однако накануне экс-глава МИД Словакии Иван Корчок рассказал, что Мерц отказался от визита в республику из-за посещения премьером Москвы. Сам Мерц также ранее грозил словацкому коллеге разговором по этому же поводу.