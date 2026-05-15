Лидер Словакии о русской душе

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником от ЕС на переговорах с Россией должен быть человек, который «хотя бы немного понимает русскую душу».
Ранее российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако, по данным немецких СМИ, правящая коалиция ФРГ выступила против его участия в переговорах.
Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца отменить свой визит в Братиславу из-за поездки премьера Словакии Роберта Фицо на 9 Мая в Москву было бы чересчур большой политической ошибкой. Об этом заявил сам Фицо, комментируя слухи об отмене визита главы немецкого правительства.
«Если бы кто-то отменил со мной встречу из-за посещения Москвы, то я бы еще трижды поехал в столицу России», - сказал словацкий лидер.
Фицо признался при этом, что не верит в способность Мерца совершить такую политическую ошибку и не приехать в Братиславу, как было обещано. Премьер Словакии добавил, что это «было бы чересчур» даже для него.
Роберт Фицо еще 9 мая сообщал, что канцлер ФРГ посетит Словакию 29 мая. Однако накануне экс-глава МИД Словакии Иван Корчок рассказал, что Мерц отказался от визита в республику из-за посещения премьером Москвы. Сам Мерц также ранее грозил словацкому коллеге разговором по этому же поводу.