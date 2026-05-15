За голову разведчицы Уитт дают 200 тысяч

ФБР объявило награду в $200 тыс. за информацию, которая приведет к задержанию экс-агента американской контрразведки Моники Уитт, заочно осужденной за шпионаж в пользу Ирана.

Уитт в 2013 году бежала в Иран и, предположительно, с тех пор помогала иранским оперативникам действовать против ее бывших коллег. Кроме того, она раскрыла кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона.

Уитт сравнивала себя с Эдвардом Сноуденом, раскрывшим ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, и рассчитывала перебраться в Россию.