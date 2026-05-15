Испания гордится, что пропустила «Евровидение»

В видеообращении, опубликованном в социальной сети X накануне финала конкурса в Австрии, он заявил, что происходящее требует «четкой позиции» и «не допускает молчания».

«Перед лицом незаконной войны и геноцида молчание недопустимо. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит в Газе и Ливане», - сказал Санчес.

Он отметил, что Испания в этом году не принимает участия в конкурсе, однако считает это «политически и морально оправданным решением».

«Поэтому этот год будет другим. Мы не будем в Вене, но мы уверены, что находимся на правильной стороне истории», - добавил Санчес.