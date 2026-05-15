Си дал обещание Трампу
Мерц позвонил Трампу после недель напряженности

19:07 398

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после нескольких недель напряженности, вызванной его критическими высказываниями о войне США и Израиля против Ирана, позвонил в пятницу, 15 мая, американскому президенту Дональду Трампу. О переговорах с главой Белого дома, который в момент телефонного звонка находился на борту самолета во время возвращения из Китая, Мерц сообщил в социальной сети X.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и вопросы НАТО. «Мы едины», - написал Фридрих Мерц, изложив общую позицию: Иран должен сесть за стол переговоров, Ормузский пролив должен быть открыт, Тегеран не должен иметь ядерного оружия.

В конце апреля глава германского правительства обвинил США в отсутствии «очевидной стратегии» и заявил, что на переговорах с Тегераном американская сторона «унижает целую нацию». Трамп резко отреагировал на эти слова, заявив, что Мерц «не понимает, о чем говорит», дав понять, что он не чувствует достаточной поддержки от Германии и других союзников по НАТО. В начале мая Дональд Трамп объявил о выводе нескольких тысяч американских военных из ФРГ.

Визит в Китай Дональд Трамп завершил 15 мая. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность содействовать открытию Ормузского пролива, фактически блокированного Ираном, и Пекин пообещал не оказывать Тегерану военную поддержку.

