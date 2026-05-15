Турция как оплот против России и Китая

12 мая в посольстве Великобритании в Анкаре по инициативе посольств Франции и Германии состоялась закрытая встреча. Согласно информации, полученной haqqın.az от дипломатических источников в Анкаре, основной целью встречи под названием «Вперед к Анкаре: диалог по НАТО» стала подготовка к саммиту лидеров стран НАТО, который пройдет в Турции 7–8 июля.

Источники в соответствии с правилами не раскрывают информацию о том, кто именно принимал участие во встрече, однако известно, что наряду с официальным представителем Министерства иностранных дел Турции на мероприятии присутствовали представители Великобритании, Франции и Германии.

Основной тезис, выдвинутый выступившими на встрече европейскими дипломатами, касался сохранения и даже усиления влияния НАТО, о котором ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что альянс переживает «смерть мозга».

Было отмечено, что политика расширения альянса на соседние регионы также будет внесена в повестку дня саммита лидеров НАТО в Анкаре. Источники указывают, что в ходе этой закрытой встречи, прошедшей в формате панели, были определены вопросы, которые вынесут на обсуждение на саммите в Анкаре. Эти вопросы, составляющие основную повестку дня саммита НАТО, обобщены в четырех главных пунктах:

1. Сплоченность и солидарность. Принцип НАТО, согласно которому в случае угрозы или нападения на одного из членов альянса остальные приходят ему на помощь, был протестирован в прошлом месяце в Турции. Четыре ракеты, выпущенные из Ирана, были сбиты системой противовоздушной обороны НАТО. На саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться повышение этого потенциала за счет более мощных систем командования и управления.

2. Оборонное сотрудничество и укрепление военной промышленности. Процесс укрепления военной промышленности, начавшийся под давлением администрации Трампа на европейских членов НАТО, будет вынесен на обсуждение и на саммите Альянса в Анкаре. Ожидается даже принятие конкретных решений, касающихся оборонной промышленности.

3. Безопасность на Ближнем Востоке и энергетическое сотрудничество. Кризис в Ормузском проливе повысил значимость Ближнего Востока для Европы. Европейские члены НАТО заинтересованы в активизации своей деятельности на Ближнем Востоке.

4. Черное море и восточный фланг НАТО. Российское вторжение в Украину показало, что безопасность Черного моря является важным элементом, связывающим восточный и южный фланги НАТО. Члены Альянса примут важные решения, направленные именно на обеспечение безопасности Черного моря против российской угрозы.

Эксперты отмечают, что эти пункты повышают роль Турции в усилиях НАТО по расширению своего регионального влияния против России и Китая. Необходимость усиления противовоздушной обороны Турции для укрепления НАТО в регионе стала еще более очевидной во время иранской войны.

В Черном море у Турции есть специальные соглашения по разминированию с Румынией и Болгарией, которые являются членами как НАТО, так и ЕС. Однако «красной линией» Анкары в Черном море остается приверженность конвенции Монтрё о статусе проливов, которая гарантирует отсутствие новой напряженности в отношениях с Россией.

Тот факт, что вопрос оборонной промышленности включен в повестку дня саммита отдельным пунктом, также устраивает Анкару. Подъем оборонной промышленности Турции за последние 10 лет может привести к подписанию новых двусторонних и многосторонних соглашений на саммите НАТО в Анкаре.

По мнению экспертов, Анкара не против идеи «более европейского НАТО», которая может быть поднята на саммите, но при одном условии: если будет признана позиция стран Европейского союза в новой архитектуре безопасности.

Таким образом, в столице Турции, которая 7–8 июля примет саммит НАТО с участием шести тысяч гостей, пройдет первое столь масштабное мероприятие. До сих пор Турция проводила подобные крупные международные мероприятия в своих туристических центрах — Стамбуле или Анталье. В этом смысле отмечается, что саммит НАТО станет своеобразным экзаменом для Анкары.