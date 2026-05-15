Европу оставили без «Томагавков»

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, согласно которому Европа лишится обещанных американских ракет Tomahawk, полноценной замены которым у европейского континента нет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно документу, запланированную перегруппировку 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии ВС США отменили. Она должна была пройти ротацию через Польшу, страны Балтии и Румынию.

Теперь часть военнослужащих бригады, которая уже находилась в Европе, должна вернуться в Америку.