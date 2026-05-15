Россия ищет руководство Украины

Россия ищет, где дислоцировано руководство Украины, чтобы нанести по нему удары, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Москва активизировала планы атак по политическим и военным объектам, включая Банковую улицу – правительственный квартал Украины.

«Они ищут, где мы находимся, где бываем. И так же — других людей из украинского руководства, нашей разведки и спецслужб», — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцы никогда не отдадут свою независимость — с Банковой или без нее.