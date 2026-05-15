Турция хочет нефтепровод на случай войны с Россией

20:25 2190

Европейские страны НАТО рассчитывают продлить систему военных трубопроводов времен холодной войны из Западной Европы в Восточную, чтобы можно было снабжать топливом войска в случае вооруженного конфликта с Россией. Чем тянуть их из Германии, где они сейчас заканчиваются, лучше проложить такой трубопровод из Турции, считают в Анкаре. По крайней мере, она готовить обеспечить поставки в страны на юго-востоке Альянса.

Турция предложила союзникам по НАТО проложить за $1,2 млрд трубопровод для видов топлива, необходимых для военных нужд, рассказали Bloomberg знакомые с этой инициативой люди. Анкара, которая в июле примет саммит стран Альянса, хочет проложить новый участок через Болгарию до Румынии.

По словам источников агентства, топливопровод из Турции может обойтись в пять раз дешевле, чем уже предложенные альтернативные варианты, включая маршруты через Грецию или страны к западу от Румынии. Они отметили, что трубопровод не будет доступен для гражданского использования, отказавшись раскрыть информацию о его пропускной способности и другие детали, которые, по их словам, являются секретными.

Полномасштабное вторжение России в Украину и конфликт на Ближнем Востоке, включая прекращение поставок энергоресурсов в результате перекрытия Ормузского пролива, побудили НАТО заняться укреплением системы снабжения войск топливом, отметили источники Bloomberg, подчеркнув важность устойчивого обеспечения по разумной цене для восточных членов альянса. Об этом же в середине марта говорил генерал-лейтенант Кай Роршнайдер, отвечающий в Объединенном командовании НАТО за обеспечение и поддержку. Трубопроводную систему снабжения топливом необходимо подвести к Польше, «следует найти решение для трех государств Балтии», также потребуется ее расширение в направлении Финляндии и Румынии, пояснял он.

Страны на восточном фланге НАТО давно призывают сделать это. Во времена холодной войны специальная сеть НАТО проходила через 12 стран до Западной Германии, где сейчас она снабжает авиабазу Рамштайн, а также ряд крупных гражданских объектов, включая аэропорт Франкфурта. Трубы проложены на глубине 80 сантиметров под землей.

Роршнайдер назвал обеспечение топливом войск на восточном фланге НАТО «вероятно, самой серьезной проблемой в сфере снабжения». Полномасштабный конфликт с Россией потребует сотен тысяч кубометров топлива в сутки, сказал он, сославшись на оценки Альянса.

