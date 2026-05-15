Грузовик ехал по дороге Баку-Алят и провалился

Сегодня на участке магистральной дороги Баку-Алят, проходящем через поселок Гобустан, произошло обрушение моста. В момент происшествия двигавшийся по дороге грузовой автомобиль упал в обрушившуюся часть. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, автомобиль получил повреждения.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафов сообщил haqqin.az, что обрушение произошло на 55-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах, на участке, проходящем через территорию поселка Гобустан. Мост был построен в 80-х годах.

В настоящее время на данном участке движение транспортных средств в направлении города Баку полностью ограничено и перенаправлено на альтернативную дорогу. На территорию привлечены специалисты агентства для проведения первичного расследования и принятия соответствующих мер.