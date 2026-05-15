Си дал обещание Трампу
Британское правительство вводит санкции против Намика Салифова

Британское правительство ввело санкции против группы лиц, включая Намика Салифова, брата покойного криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. Причина – связи с Ираном. В пресс-релизе, опубликованном от имени министра иностранных дел Иветт Купер 11 мая, говорится, что эти санкции применяются к лицам и организациям, представляющим угрозу международной безопасности и безопасности Соединенного Королевства.

Британия считает угрозой брата Лоту Гули

«Эти действия демонстрируют приверженность Великобритании противодействию иранским угрозам национальной безопасности Великобритании, региональной стабильности и мировой экономике. Санкции позволят сдержать нападения на диссидентов за рубежом и пресечь незаконные источники дохода иранского режима», - заявила глава МИД Великобритании.

В заявлении говорится, что Иран использует преступные группировки для угрозы зарубежным странам.

«Этот пакет санкций направлен непосредственно против организаций и отдельных лиц, угрожающих безопасности на улицах Великобритании и стабильности на Ближнем Востоке. Преступные структуры, поддерживаемые частью иранского режима и угрожающие безопасности в Великобритании и Европе, не будут допускаться, как и сети незаконного финансирования. Мы координируем эти действия по всей Европе», - подчеркнула Купер.

В заявлении главы МИД королевства Иветт Купер говорится, что Иран использует преступные группировки для угрозы зарубежным странам

Кроме того, королевство ввело санкции против криптовалютных бирж Berelian Exchange и GCM Exchange, а также против сети иранского наркобарона Наджи Шарифи Зиндашти за их участие в криптовалютных и финансовых операциях, связанных с Ираном. Активы этих организаций заморожены, а их директора отстранены от должности.

В списке лиц, попавших под санкции, фигурируют имена братьев Мансура Заррингалама и Нассера Заррингалама. Ранее они уже подвергались санкциям со стороны правительства США в июне 2025 года. Братья возглавляют иранскую сеть «теневого банкинга» и, по данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), отмыли миллиарды долларов через международную финансовую систему.

Салифов, по данным британского МИД, участвовал или участвует во враждебных действиях от имени иранского правительства в Великобритании

В санкционный список правительства Великобритании также включены Намик Салифов и три других лица иранского происхождения. Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что есть основания для включения Намика Салифова в список в рамках санкций правительства от 2023 года против Ирана.

«Салифов участвовал или участвует во враждебных действиях от имени иранского правительства в Великобритании или любой другой стране», — говорится в заявлении.

Правительство Великобритании распорядилось заморозить активы Салифова, ввести запрет на его выезд из страны и лишить его права занимать должности в компаниях, в которых он является директором. Вместе с тем не уточняется, какими активами и компаниями владеет Салифов в Великобритании.

