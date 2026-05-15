Британское правительство вводит санкции против Намика Салифова

Британское правительство ввело санкции против группы лиц, включая Намика Салифова, брата покойного криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. Причина – связи с Ираном. В пресс-релизе, опубликованном от имени министра иностранных дел Иветт Купер 11 мая, говорится, что эти санкции применяются к лицам и организациям, представляющим угрозу международной безопасности и безопасности Соединенного Королевства.

«Эти действия демонстрируют приверженность Великобритании противодействию иранским угрозам национальной безопасности Великобритании, региональной стабильности и мировой экономике. Санкции позволят сдержать нападения на диссидентов за рубежом и пресечь незаконные источники дохода иранского режима», - заявила глава МИД Великобритании. В заявлении говорится, что Иран использует преступные группировки для угрозы зарубежным странам. «Этот пакет санкций направлен непосредственно против организаций и отдельных лиц, угрожающих безопасности на улицах Великобритании и стабильности на Ближнем Востоке. Преступные структуры, поддерживаемые частью иранского режима и угрожающие безопасности в Великобритании и Европе, не будут допускаться, как и сети незаконного финансирования. Мы координируем эти действия по всей Европе», - подчеркнула Купер.

Кроме того, королевство ввело санкции против криптовалютных бирж Berelian Exchange и GCM Exchange, а также против сети иранского наркобарона Наджи Шарифи Зиндашти за их участие в криптовалютных и финансовых операциях, связанных с Ираном. Активы этих организаций заморожены, а их директора отстранены от должности. В списке лиц, попавших под санкции, фигурируют имена братьев Мансура Заррингалама и Нассера Заррингалама. Ранее они уже подвергались санкциям со стороны правительства США в июне 2025 года. Братья возглавляют иранскую сеть «теневого банкинга» и, по данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), отмыли миллиарды долларов через международную финансовую систему.