Израильская ракета нашла одного из организаторов резни 7 октября

Старший офицер службы безопасности Израиля сообщил журналистам, что есть «первые признаки» того, что лидер движения ХАМАС в секторе Газа Изаддин аль-Хаддад был убит в результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по Газе. Армия обороны Израиля официально не комментировала эту атаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении сообщили, что они лично приказали ЦАХАЛу ликвидировать аль-Хаддада. Они назвали его одним из «архитекторов» резни 7 октября и обвинили в том, что он срывает переговоры о разоружении группировки, противясь внедрению мирного плана президента США Дональда Трампа.

Аль-Хаддад считался «призраком ХАМАСа» и был самым высокопоставленным полевым командиром группировки в анклаве. По данным израильской разведки, он пережил как минимум шесть покушений и, в отличие от политбюро ХАМАСа в Катаре, имел реальную власть над вооружённым крылом и удерживаемыми заложниками. По неподтвержденным данным, аль-Хаддад и его окружение выступали против любых уступок, блокируя процесс разоружения.