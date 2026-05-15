Украине предрекли финский сценарий вместо грузинского

Наиболее вероятным исходом российско-украинской войны становится «финский сценарий», при котором Киев утратит часть территорий, но сохранит свой суверенитет, армию и курс на интеграцию с Западом. Такой прогноз в докладе Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace дают аналитики крупнейшего в США банка JPMorgan Chase.

По их оценке, исход войны будет решен за столом переговоров, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик, а линия фронта не движется более двух лет. В рамках компромисса с Россией, как полагают в JPMorgan, Украина может быть вынуждена согласиться на нейтралитет, ограничения численности и возможностей армии. Москва сможет представить исход как собственную победу, не добившись при этом полной капитуляции Украины.

Украине предстоит пройти путь, похожий на тот, что прошла Финляндия, считают в JPMorgan: после войны с СССР она потеряла около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом, избегая прямой конфронтации с соседом. Для Киева это будет означать постепенную интеграцию в Евросоюз и, возможно, в НАТО, хотя первоначально и без полноценной защиты по статье 5 устава альянса. 

Год назад аналитики JPMorgan считали для Украины базовым вариантом «грузинский сценарий», при котором страна постепенно вернулась бы в орбиту Кремля. Вероятность такого развития событий оценивалась в 50%. Теперь банк существенно пересмотрел прогноз: вероятность «финского сценария» оценивается в 50%, «грузинского» — в 30%, сценария «Израиль» — в 10%, а моделей «Южная Корея» и «Беларусь» — по 5%.

В JPMorgan отмечают, что изменение прогноза связано прежде всего с усилением европейской поддержки Киева. После почти полного сокращения американской военной помощи в 2025 году Европа увеличила помощь Украине по сравнению со средними показателями 2022–2024 годов. Благодаря этому общий объем помощи в 2025 году остался почти на прежнем уровне. Евросоюз разблокировал кредит Украине на 90 млрд евро, а Международный валютный фонд начал выделять кредит на $8,1 млрд для покрытия краткосрочного дефицита бюджета.

Британское правительство вводит санкции против Намика Салифова
Ильхам Алиев в Казахстане: «Тюркский мир должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы»
