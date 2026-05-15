Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

По мере приближения парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, риторика между правящей партией и ее главными соперниками становится все более жесткой. Стороны обмениваются оскорблениями — как на встречах с избирателями, так и в социальных сетях, и в СМИ.

Представители правящей партии «Гражданский договор» и лояльные Николу Пашиняну издания называют лидера партии «Сильная Армения», олигарха Самвела Карапетяна «Калужским олигархом». Это прозвище связано с его тесными деловыми связями с российским городом Калугой, где сосредоточена значительная часть его активов. В команде Пашиняна Карапетяна также именуют «кремлевским засланцем». 14 мая Пашинян назвал его «иностранным шпионом». По словам премьер-министра, «трехголовая партия войны» распространяет новую ложь: якобы в случае его переизбрания в Армению вернутся 300 тысяч азербайджанцев. Пашинян утверждает, что команда Карапетяна тратит сотни тысяч долларов на продвижение этого тезиса в социальных сетях. «Очень важно понять, что они делают. В нашей повестке отношений с Азербайджаном, да и в международной повестке Армении в целом, такого вопроса никогда не существовало. Эти люди тратят миллионы долларов, чтобы создать его и внедрить в политическую жизнь республики. Так действуют только иностранные шпионы. Я говорю прямо: Само Калужский — ты иностранный шпион, притом безмозглый, потому что не понимаешь, что делаешь. Ты пытаешься превратить вопрос о возвращении 300 тысяч азербайджанцев в часть политической повестки Армении.

Безмозглые шпионы, которые называют народ Армении «псами и шакалами», не должны получить ни одного голоса. Трехголовая партия войны, Калужский олигарх, этот амбал — извините за выражение — и третий из них не должны набрать достаточно голосов, чтобы пройти в парламент. Нельзя голосовать за безмозглых шпионов, которые вышли, чтобы уничтожить достигнутый мир», — заявил Пашинян. Карапетян в свою очередь отвечает не менее резко и не упускает возможности высмеять премьер-министра. В частности, он заявил, что Пашинян употреблял галлюциногенные грибы во время визита в Китай, якобы пришел от них в такой восторг, что приобрел целую тонну и привез на родину. В ответ Пашинян подал гражданский иск, пообещав «заставить его съесть эту тонну грибов в юридическом смысле». Острая полемика разгорелась и между Пашиняном и Робертом Кочаряном — бывшим президентом и одним из лидеров пророссийской оппозиции, которую премьер называет «трехголовой партией войны». Пашинян именует Кочаряна «амбалом», намекая на его тесные связи с Россией. Кочарян в свою очередь назвал Пашиняна «глупцом» на одной из встреч с избирателями. «Сегодня наглость дошла до того, что посягает на нашу идентичность. Я не припомню в истории Армении никого, кто осмеливался бы выступать против нее, против церкви. А теперь этот глупец — что ему до этого? Почему своими действиями он причиняет боль целой нации?» — заявил бывший президент.