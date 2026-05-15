Мигрантов хотят отправлять в неизвестную страну

Великобритания и 45 других европейских стран подписали соглашение, которое недвусмысленно одобряет планы по отправке нежелательных просителей убежища в центры в третьих странах, сообщает The Guardian.

В политической декларации 46 членов Совета Европы, органа, осуществляющего надзор за соблюдением Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), говорится, что государства имеют «неоспоримое суверенное право» контролировать свои границы.

В настоящее время Великобритания стремится заключить сделку с неназванной третьей страной, аналогичную соглашению между Италией и Албанией, которое позволило Риму разместить центры содержания под стражей в Албании.

В соответствии с этим соглашением центры изначально предназначались для лиц, ищущих убежища, из стран, которые считались безопасными, на время рассмотрения их заявлений.

С тех пор правительство Джорджи Мелони использовало их для содержания людей, чьи заявления были отклонены для депортации.

Согласно семистраничному документу, страны должны иметь возможность «решать проблемы нелегальной миграции и потенциально сдерживать ее».

«Среди форм новых подходов, которые были предусмотрены несколькими государствами-членами, - обработка запросов о международной защите в третьей стране, «центры возвращения» в третьих странах и сотрудничество со странами транзита», - говорится в декларации.

Соглашение также направлено на то, чтобы предоставить странам больше возможностей для депортации людей в места, где им может угрожать опасность бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, и ограничить полномочия судов по вмешательству.