США заявили о перемирии. А Израиль готовится к войне

Израиль ведет подготовку к возобновлению военных действий против Ирана в ближайшее время, сообщает 12-й израильский телеканал со ссылкой на источник.

«Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель, и ждем окончательного решения президента США Трампа», - сказал собеседник телеканала.

По данным источника, более подробная информация станет известна через 24 часа.

На этом фоне представитель Госдепартамента Томми Пиготт сообщил, что Израиль и Ливан после двухдневных переговоров в Вашингтоне согласились продлить режим прекращения огня на 45 дней.

Решение принято за сутки с небольшим до истечения предыдущей договоренности о прекращении огня с группировкой «Хезболла». В течение перемирия группировка продолжала направлять беспилотники на север Израиля, а израильская армия в свою очередь обстреливала объекты «Хезболлы».