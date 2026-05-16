Деньги для Орбана отправили детям

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его предшественник Виктор Орбан не получит причитающееся ему выходное пособие в размере более €100 тыс.

По словам Мадьяра, предыдущее правительство приняло закон, в соответствии с которым Орбану, работавшему в должности премьер-министра последние 16 лет, полагается выходное пособие в размере €107 тыс.

Выходные пособия чиновников правительства Виктора Орбана перечислят в фонд, работающий с детьми в Закарпатье, сообщил Мадьяр. Он уточнил, что общая сумма выплат министрам составляет около 350 млн форинтов, а вместе с заместителями — почти 1 млрд форинтов ($3–3,2 млн).