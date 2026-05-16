Скандал: директор «Евровидения» допустил возвращение России

01:34 122

Россия теоретически может вернуться к участию в «Евровидении» при соблюдении правил членства, заявил LBC директор музыкального конкурса Мартин Грин.

Как утверждает Грин, Россию отстранили не в связи с военной операцией в Украине, а поскольку не удалось доказать независимость государственного вещателя ВГТРК от властей. «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», — объяснил он.

Грин отметил, что участие Израиля было продиктовано отсутствием «глобального консенсуса» по войне в секторе Газа. «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», — добавил директор «Евровидения».

Опрошенные LBC британские депутаты выразили возмущение позицией Грина. «Мартин Грин всю эту неделю рассказывал миру, что «Евровидение» — это нейтральное пространство, основанное на ценностях. Теперь мы знаем, что эти ценности условны. Если достаточное количество стран закроют на это глаза, они тоже так поступят», — сказал депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон.

Депутат от Лейбористской партии Джош Ньюбери заявил, что Грин «разрушил собственный аргумент, ответив всего двумя словами».

«Четыре года Европейский вещательный союз прикрывался лозунгами о ценностях и демократическом процессе. Теперь мы знаем, что решение об исключении России не имело ничего общего с ценностями и принципами», — сказал Ньюбери.

