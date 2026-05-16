Ливан устал воевать

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в пятницу заявил, что у его страны было достаточно «безрассудных» войн за иностранные интересы, призвав арабов и международное сообщество поддержать переговоры Бейрута с Израилем, сообщает AFP.

Во время выступления на ужине неправительственных организаций Салам сказал, что надеется «мобилизовать всю арабскую и международную поддержку для укрепления нашей позиции на переговорах» с Израилем вскоре после завершения последнего раунда переговоров и продления действующего перемирия на 45 дней.

Премьер заявил, что в стране «достаточно этих безрассудных авантюр, служащих иностранным проектам или интересам». По его мнению, ливанские военные должны быть единственной вооруженной структурой в стране.

Ранее представитель Госдепартамента Томми Пиготт сообщил, что Израиль и Ливан после двухдневных переговоров в Вашингтоне согласились продлить режим прекращения огня на 45 дней.