«Нефтчи SOCAR» против «Амстердама» в Шанхае

Сегодня в Шанхае стартует третий этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3. В турнире примет участие и азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR».

Коллектив в составе баскетболисток сборной Азербайджана Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер, а также японки Аои Кацуры сыграет в группе «D». Соперниками будут нидерландская команда «Амстердам» и победитель квалификационной группы с участием сборных Китая, Таиланда и японского клуба «Такасаки».

Первый матч «Нефтчи SOCAR» проведет в 11:25 по бакинскому времени против пока неизвестного соперника. С «Амстердамом» азербайджанская команда сыграет в 13:30.

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал.

Ранее «Нефтчи SOCAR» занял 3-е место на турнире в столице Филиппин Маниле.

Женская серия этого года будет состоять из 22 этапов и финала. Три этапа пройдут в Азербайджане - в Сумгаите (20-21 июня), Баку (18-19 июля) и Sea Breeze (15-16 августа).