После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, ПВО отразили налет БПЛА под Невинномысском, «пострадавших и разрушений на земле нет».

Власти Ставропольского края сообщили об налете беспилотников на Невинномысск.

Между тем украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ написал, что беспилотники нанесли удар по химическому заводу «Невинномысский Азот». На снятых местными жителями кадрах видно зарево пожара над предприятием. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские паблики сообщают, что в Невинномиске Ставропольского края РФ подвергся атаке беспилотников химкомбинат, на предприятии возник пожар.

Российские мониторинговые каналы отмечают, что этот завод, как минимум, шесть раз подвергался атакам с начала войны России против Украины.

«Невинномысский Азот» — крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности, входит в холдинг «ЕвроХим-Азот». Производит ряд химических соединений, имеющих двойное назначение – гражданское в агрохимии и стратегическое – в военной сфере.