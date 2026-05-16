После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву

Власти Ставропольского края сообщили об налете беспилотников на Невинномысск.
По словам губернатора региона Владимира Владимирова, ПВО отразили налет БПЛА под Невинномысском, «пострадавших и разрушений на земле нет».
Между тем украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ написал, что беспилотники нанесли удар по химическому заводу «Невинномысский Азот». На снятых местными жителями кадрах видно зарево пожара над предприятием. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Российские паблики сообщают, что в Невинномиске Ставропольского края РФ подвергся атаке беспилотников химкомбинат, на предприятии возник пожар.
Российские мониторинговые каналы отмечают, что этот завод, как минимум, шесть раз подвергался атакам с начала войны России против Украины.
«Невинномысский Азот» — крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности, входит в холдинг «ЕвроХим-Азот». Производит ряд химических соединений, имеющих двойное назначение – гражданское в агрохимии и стратегическое – в военной сфере.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь на подлете к городу были сбиты 10 беспилотников. Власти Калужской области сообщали о 10 сбитых БПЛА над регионом, власти Тульской области — о трех.
По утверждению Минобороны РФ с 20:00 (21:00 по Баку) 15 мая до 7:00 (08:00 по Баку) 16 мая силы ПВО уничтожили 138 беспилотников. Уточняется, что БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.