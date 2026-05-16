Трамп объявил о «сложной операции» в Африке: убит один из лидеров ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» в Африке. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером по моему указанию отважные американские военные и вооруженные силы Нигерии безупречно провели тщательно спланированную и очень сложную операцию по устранению с поля боя самого активного террориста в мире Абу-Билал аль-Минуки», — написал американский президент.

Трамп отметил, что источники США держали Вашингтон в курсе его действий в Африке.

По словам Трампа, с его устранением деятельность ИГИЛ значительно ослабла: «Он больше не будет терроризировать народ Африки и не будет участвовать в планировании операций против американцев. …Благодарим правительство Нигерии за сотрудничество в этой операции. Боже, благослови Америку!»