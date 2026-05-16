Автогигант берется за оружие

На фоне глобальных угроз в сфере безопасности немецкий автоконцерн Mercedes может перейти к производству военной техники. Такое заявление генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус сделал в интервью газете The Wall Street Journal.
«Мир стал более непредсказуемым местом, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал, - сказал он. - Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, будем готовы это сделать».
По его словам, выход концерна в оружейную сферу возможен, если это будет «экономически целесообразно». Каллениус предупредил, что новый оборонный бизнес составит лишь «незначительную долю» от общего портфеля концерна. При этом, по прогнозам топ-менеджера, именно эта сфера может стать «растущей нишей».
В апреле Financial Times сообщала, что немецкий Volkswagen ведет переговоры с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о возможном сотрудничестве. По сведениям издания, стороны планируют переоборудовать испытывающий трудности завод Volkswagen в Оснабрюке для производства компонентов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Представитель VW тогда заявил DW, что «производство оружия компанией Volkswagen по-прежнему исключено в будущем, и мы не занимаемся спекуляциями относительно дальнейших планов в отношении завода в Оснабрюке». При этом, по его словам, поскольку производство на этом заводе планируется завершить в 2027 году, Volkswagen «продолжает изучать перспективные варианты» и ведет переговоры с различными «участниками рынка».