Автогигант берется за оружие

На фоне глобальных угроз в сфере безопасности немецкий автоконцерн Mercedes может перейти к производству военной техники. Такое заявление генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус сделал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мир стал более непредсказуемым местом, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал, - сказал он. - Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, будем готовы это сделать».