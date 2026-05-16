«Непростое дело»: Си, кажется, отказал Трампу

Власти Китая не намерены отпускать из тюрьмы медиамагната из Гонконга Джимми Лая, приговоренного к 20 годам заключения за «подстрекательство к мятежу» и «сговор с иностранными силами». Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По словам Трампа, он говорил с Си о судьбе Лая: «Я действительно поднял этот вопрос. Но для него (Си Цзиньпина) это более сложный случай. Он сказал, что ситуация с Джимми Лаем для него непростое дело».

«Я затронул тему Джимми Лая. Скажу так: реакция на это была не самой позитивной, - добавил Трамп позже в интервью телеканалу Fox News. - Я не испытал оптимизма».

В 2019 году Джимми Лай поддержал протесты в Гонконге, был арестован и провел в одиночной камере почти 2000 дней. Процесс против 78-летнего медиамагната продлился несколько лет и завершился в 2026 году приговором в 20 лет тюрьмы за «подстрекательство к мятежу» и «сговор с иностранными силами». В приговоре Лай назван человеком, питающим «бешеную ненависть» к Компартии Китая. Он не признал себя виновным.