Трамп ставит на паузу поставку оружия Тайваню

«Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов — это очень много оружия», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках на Тайвань американского оружия на $12 млрд поставлен на паузу, а дальнейшие действия Вашингтона зависят от Китая.

Трамп в интервью также заявил, что не хочет, «чтобы кто-то провозглашал независимость, а нам потом пришлось преодолевать 9,5 тысячи миль, чтобы воевать».

Американский лидер предположил, что Пекин, скорее всего, не будет предпринимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется такой, как есть. «Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: а давайте провозгласим независимость, потому что Соединенные Штаты нас поддержат», — добавил Трамп.

Президент США призвал КНР и Тайвань немного остыть: «Тайваню было бы очень разумно немного остыть. Китаю тоже было бы очень разумно немного остыть».

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

С 13 по 15 мая проходил визит Дональда Трампа в Китай. По его словам, результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не повлияли на политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня.