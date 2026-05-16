После Трампа Путин

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19–20 мая, объявила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений», пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и еще нескольких двусторонних документов.

Главы государств примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 годы). Путин также встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, они обсудят торгово-экономическое сотрудничество.

15 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Китай. Это была первая поездка главы американского государства в Китай с 2017 года. После переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил о «фантастических сделках».