Куда уходит Каспий?

Стремительное падение уровня Каспийского моря, которое за последние десять лет достигло критических значений, продолжает вызывать серьезную тревогу у природоохранных ведомств, экологов прикаспийских стран и жителей побережья. Прогнозы на ближайшие годы остаются неблагоприятными, хотя недавние обильные дожди и вселяют осторожный оптимизм. По данным исследований, вода опустилась ниже отметки минус 29 метров относительно уровня мирового океана, обновив рекорд 1978 года. Экологи отмечают, что в первые два десятилетия XXI века море мелело примерно на 7 сантиметров в год. Сейчас ситуация ухудшилась еще больше: за последние пять лет ежегодное снижение достигло 30 сантиметров. Особенно быстро отступает вода в северной части Каспия — на территории России и Казахстана. В Азербайджане отступление воды наблюдается уже несколько лет по всей линии побережья. В акватории бакинских поселков Бузовна, Шувелан, Новханы, Мардакян, Бильгя, Пиршаги и в Сумгаите появились новые островки, увеличились площади суши. Местные жители рассказывают, что в некоторых местах стало сложнее ловить рыбу, отдельные виды которой и вовсе исчезли.

В южных районах ситуация аналогичная: недавно в соцсетях распространились кадры из Ленкорани, где на обмелевших участках видны массивные каменные конструкции — предположительно, фундаменты старых защитных дамб, когда-то стоявших на береговой линии. После недавних проливных дождей уровень воды немного поднялся, и это заметно невооруженным глазом. Заведующий отделом экогеографии Института географии Анвар Алиев сообщил haqqin.az, что сейчас наблюдается очередной сезонный подъем уровня Каспия. «В некоторых районах вода поднялась на 10–20 сантиметров. Количество осадков в бассейне Каспия увеличилось, и это важный фактор», — отметил он. По словам эксперта, в дальнейшем также возможны подъемы различной интенсивности: «Есть мелководные участки, где любое изменение уровня сразу бросается в глаза. Основная глубоководная зона — южная часть, Ленкоранская впадина, где глубины огромные». Весной и в начале лета повышение уровня воды в море и реках — обычное явление. Анвар Алиев считает, что, если дожди продолжатся, рост уровня станет более заметным.