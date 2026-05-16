Военные учения у российских границ

Военно-морские силы Финляндии с 18 по 29 мая проведут учения Narrow Waters 26-1 в Финском заливе. Согласно сообщению на сайте ВМС, маневры также затронут прибрежные районы Южной Финляндии и Архипелаговое море. Всего к учениям привлекут около трех тысяч военнослужащих.

Главная задача — проверить готовность к действиям в условиях реальной войны. В рамках тренировочных мероприятий планируется активно использовать морские и воздушные беспилотные системы.

К финским военным присоединятся иностранные контингенты: береговая егерская рота ВМС Германии (около 100 человек) и примерно 30 военнослужащих морской пехоты США.

В марте на севере Финляндии прошли масштабные маневры Cold Response 26 под руководством Норвегии: в них были задействованы 25 тысяч военных из 14 стран, включая США и Британию. Тогда отрабатывали укрепление северного фланга НАТО и взаимодействие в сложных климатических условиях. В ноябре 2025 года всего в 100 км от границы РФ состоялись учения Northern Strike 25 с участием 2,2 тысячи военных и 500 единиц техники.

После присоединения Финляндии к альянсу протяженность границы НАТО с Россией увеличилась вдвое — более чем на 1300 километров. Вслед за ней в альянс вступила и Швеция (весной 2024 года).