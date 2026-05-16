Америка дала добро: китайские танкеры с иранской нефтью прошли через Ормуз

Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Китай Соединенные Штаты разрешили трем китайским танкерам с иранской нефтью пройти через Ормузский пролив. Об этом заявил сам глава Белого дома в интервью Fox News после возвращения из поездки в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, танкерам позволили выйти из пролива, «потому что мы позволили этому произойти».

В апреле китайский танкер Rich Starry под флагом Малави прошел через Ормузский пролив, несмотря на объявленную Трампом блокаду иранских портов. Судно, принадлежащее китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, перевозило 250 тыс. баррелей метанола и направлялось в оманский порт Сохар. По данным Bloomberg, танкер и его владелец находятся под санкциями США с 2023 года.

В начале мая китайское судно впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке подверглось атаке в районе Ормузского пролива. По информации источников Caixin, на палубе танкера возник пожар, пострадавших среди экипажа не было. Агентство Reuters писало, что речь может идти о танкере JV Innovation под флагом Маршалловых Островов. Инцидент произошел у побережья ОАЭ рядом с портом Мина-Сакр.