Камнепад в Исмаиллы: дорогу перекрывали

На автомобильной дороге Иcмаиллы – Лагич произошел оползень: крупные обломки скал упали на трассу, движение по ней было остановлено.

В результате перекрытия дороги прервалась связь с поселком Лагич и близлежащими селами.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафов сообщил haqqin.az, что оползень произошел на 17-м и 17,2-м километрах автомобильной дороги Лагич – Буровдал. Сразу после происшествия на место были направлены сотрудники агентства и специальная техника. Всю ночь велись работы по очистке проезжей части от обломков камней.

Позже в Агентстве заявили, что движение на автомобильной дороге Лагич – Буровдал восстановлено после очистки проезжей части от каменных обломков.