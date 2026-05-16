Харьков, Херсон, Запорожье, Одесса под ударом

Вслед за ночными атаками дронов на город после шести утра беспилотники ударили по центральной части Харькова в Шевченковском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, в результате этого удара был один пострадавший, повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта и троллейбусная контактная сеть, а также здание учебного заведения.

В Киевском районе Харькова под удар попали гаражи, там пострадали по меньшей мере три человека. Обломки также упали в Основянском районе города, обошлось без пострадавших.

В Центральном районе Херсона утром из-за атаки российского дрона пострадал подросток, в момент удара 15-летний юноша находился в помещении, сообщает областная военная администрация. Подросток получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. С утра в Херсоне из-за российских ударов пострадали семь человек, заявила ранее областная администрация. Под утро под обстрел попал многоквартирный дом в центре города, были ранены 60-летние мужчина и женщина. Дрон атаковал и микроавтобус в том же Центральном районе, 60-летний водитель был доставлен в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщал глава военной администрации Херсона Ярослав Шанько.

Ночью российские военные снова ударили по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, один БПЛА попал в пятиэтажный жилой дом в городе Измаил, поврежден фасад, выбиты окна, следует из сообщения властей. Под удар также попал частный дом, там пострадали два человека. Кроме того, обесточены 39 населенных пунктов Измаильского района, и без электроэнергии остались более 20 тысяч абонентов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 (19:00 по Баку) Россия атаковала Украину 294 беспилотниками, к 09:00 (10:00 по Баку) было «сбито/подавлено» 269 из них. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА, говорилось в сводке.