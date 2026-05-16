Директор ЦРУ на Кубе. В Москве «возмущены уровнем цинизма США»

«Мы в курсе происходящего, и мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем, так что для нас это не новость», - сказал Рябков журналистам, комментируя визит на Кубу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Его заявления приводит Интерфакс.

Для Москвы «не новость» информация о том, что между представителями властей Кубы и США ведутся контакты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в Москве «возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу. Не наше дело, а дело наших кубинских союзников и друзей давать оценку тому, что реально происходит в этом диалоге, если его можно назвать диалогом, а не процессом выдвижения все более далеко идущих и жёстких требований Вашингтона к Гаване».

Рябков также уверяет, что РФ стоит «плечом к плечу с Кубой… мы не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко, которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка».

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг, 14 мая, встретился в Гаване с высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел Кубы. Агентство Reuters со ссылкой на заявление кубинского правительства сообщало, что встреча была организована с целью развития политического диалога между двумя странами. Кубинская сторона предоставила доказательства, «категорически демонстрирующие, что остров не представляет угрозы национальной безопасности США», сообщили в Гаване.

Сотрудник ЦРУ рассказал Reuters, что Рэтклифф передал кубинским властям сообщение от главы Белого дома Дональда Трампа. По этой информации, США готовы вступить в переговоры по экономическим вопросам и вопросам безопасности - но только при условии «коренных изменений» на острове.