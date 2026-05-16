USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.3180
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Новый ряд услуг Министерства юстиции теперь доступен на платформе mygov

12:59 725

В рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Министерство юстиции последовательно реализует целенаправленные меры.

Так, в рамках предоставления цифровых государственных услуг по принципу единого окна через единую платформу ряд услуг Министерства юстиции был интегрирован в платформу mygov.

Благодаря новой интеграции граждане могут пользоваться рядом услуг Министерства юстиции напрямую через mygov, без необходимости перехода на отдельные платформы. Данный подход направлен на централизацию государственных услуг в рамках единой платформы, упрощение пользовательского опыта и повышение удобства доступа к сервисам.

В платформу mygov интегрированы следующие услуги Министерства юстиции:

• Услуга перевода документов

• Заявление о согласии на выезд несовершеннолетнего за пределы страны

• Предоставление информации об исполнительных производствах в отношении физических лиц

Посредством услуги «Перевод документов» граждане могут в цифровом формате подать обращение на перевод документов, подлежащих и не подлежащих нотариальному удостоверению. Пользователь указывает сведения о документе и языке перевода, загружает документ на платформу, и после завершения этапов оплаты обращение направляется по назначению. Статус и история обращения по услуге могут отслеживаться через mygov.

Для использования услуги «Заявление о согласии на выезд несовершеннолетнего за пределы страны» гражданин вводит сведения о несовершеннолетнем, сопровождающем лице, а также информацию о поездке, после чего проходит этапы видеоидентификации и оплаты. Затем обращение направляется по назначению. Пользователь получает уведомление о результате рассмотрения.

Посредством услуги «Информация об исполнительных производствах в отношении физических лиц» пользователи могут ознакомиться через платформу с исполнительными производствами, связанными с ними, а также с документами по данным делам. Система позволяет загружать документы в формате PDF и оперативно получать необходимую информацию.

Отметим, что наряду с новыми услугами к настоящему времени в платформу mygov уже интегрированы услуги Министерства юстиции, связанные с жизненными событиями, а также услуги в сфере нотариальной деятельности.

Граждане могут воспользоваться указанными услугами как через портал my.gov.az, так и посредством мобильного приложения mygov.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

Следите за последними новостями и обновлениями приложения в социальных сетях:

• LinkedIn

• Facebook

• Instagram 

Кто хозяин в этой комнате? Не Трамп
Кто хозяин в этой комнате? Не Трамп Актуальная статья
11:19 2054
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов наш обзор
12:57 1691
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца» главная тема; все еще актуально
15 мая 2026, 22:58 7221
Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat: подписан документ
Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat: подписан документ фото; новость дополнена
14:34 751
Из Москвы звучат предупреждения для Армении
Из Москвы звучат предупреждения для Армении
14:22 904
Харьков, Херсон, Запорожье, Одесса под ударом
Харьков, Херсон, Запорожье, Одесса под ударом
12:05 927
Куда уходит Каспий?
Куда уходит Каспий? Мнения экспертов
10:50 3481
Услуги Си - дорогое удовольствие для Трампа
Услуги Си - дорогое удовольствие для Трампа Лидер иранской оппозиции Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
15 мая 2026, 18:22 3769
От этнокультурного единства к важному геополитическому альянсу
От этнокультурного единства к важному геополитическому альянсу наш комментарий; все еще актуально
15 мая 2026, 15:59 3112
Трамп объявил о «сложной операции» в Африке: убит один из лидеров ИГ
Трамп объявил о «сложной операции» в Африке: убит один из лидеров ИГ
09:15 1585
После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву
После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву новость дополнена
08:55 3041

ЭТО ВАЖНО

Кто хозяин в этой комнате? Не Трамп
Кто хозяин в этой комнате? Не Трамп Актуальная статья
11:19 2054
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов наш обзор
12:57 1691
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца» главная тема; все еще актуально
15 мая 2026, 22:58 7221
Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat: подписан документ
Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat: подписан документ фото; новость дополнена
14:34 751
Из Москвы звучат предупреждения для Армении
Из Москвы звучат предупреждения для Армении
14:22 904
Харьков, Херсон, Запорожье, Одесса под ударом
Харьков, Херсон, Запорожье, Одесса под ударом
12:05 927
Куда уходит Каспий?
Куда уходит Каспий? Мнения экспертов
10:50 3481
Услуги Си - дорогое удовольствие для Трампа
Услуги Си - дорогое удовольствие для Трампа Лидер иранской оппозиции Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
15 мая 2026, 18:22 3769
От этнокультурного единства к важному геополитическому альянсу
От этнокультурного единства к важному геополитическому альянсу наш комментарий; все еще актуально
15 мая 2026, 15:59 3112
Трамп объявил о «сложной операции» в Африке: убит один из лидеров ИГ
Трамп объявил о «сложной операции» в Африке: убит один из лидеров ИГ
09:15 1585
После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву
После атаки дронов в России горит химзавод. Беспилотники летели и на Москву новость дополнена
08:55 3041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться