Новый ряд услуг Министерства юстиции теперь доступен на платформе mygov

В рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Министерство юстиции последовательно реализует целенаправленные меры.

Так, в рамках предоставления цифровых государственных услуг по принципу единого окна через единую платформу ряд услуг Министерства юстиции был интегрирован в платформу mygov.

Благодаря новой интеграции граждане могут пользоваться рядом услуг Министерства юстиции напрямую через mygov, без необходимости перехода на отдельные платформы. Данный подход направлен на централизацию государственных услуг в рамках единой платформы, упрощение пользовательского опыта и повышение удобства доступа к сервисам.

В платформу mygov интегрированы следующие услуги Министерства юстиции:

• Услуга перевода документов

• Заявление о согласии на выезд несовершеннолетнего за пределы страны

• Предоставление информации об исполнительных производствах в отношении физических лиц

Посредством услуги «Перевод документов» граждане могут в цифровом формате подать обращение на перевод документов, подлежащих и не подлежащих нотариальному удостоверению. Пользователь указывает сведения о документе и языке перевода, загружает документ на платформу, и после завершения этапов оплаты обращение направляется по назначению. Статус и история обращения по услуге могут отслеживаться через mygov.

Для использования услуги «Заявление о согласии на выезд несовершеннолетнего за пределы страны» гражданин вводит сведения о несовершеннолетнем, сопровождающем лице, а также информацию о поездке, после чего проходит этапы видеоидентификации и оплаты. Затем обращение направляется по назначению. Пользователь получает уведомление о результате рассмотрения.

Посредством услуги «Информация об исполнительных производствах в отношении физических лиц» пользователи могут ознакомиться через платформу с исполнительными производствами, связанными с ними, а также с документами по данным делам. Система позволяет загружать документы в формате PDF и оперативно получать необходимую информацию.

Отметим, что наряду с новыми услугами к настоящему времени в платформу mygov уже интегрированы услуги Министерства юстиции, связанные с жизненными событиями, а также услуги в сфере нотариальной деятельности.

Граждане могут воспользоваться указанными услугами как через портал my.gov.az, так и посредством мобильного приложения mygov.

