Поддерживаемая Россией военная хунта Мали стремится к реваншу после потери в конце апреля стратегически важных населенных пунктов на севере страны в результате скоординированной атаки туарегов и джихадистов, связанных с «Аль-Каидой». Туареги, кочевой народ, проживающий в Мали, Нигере, Алжире, Ливии и Буркина-Фасо, на протяжении десятилетий ведут вооруженную борьбу, чтобы создать свое государство Азавад на одноименной территории, границы которой распространяются на северо-восток Мали, юго-восток Алжира, запад Нигера, север Буркина-Фасо и запад Ливии. По данным международных СМИ, включая региональные африканские источники, в последние несколько дней вооруженные силы, связанные с военной хунтой, при поддержке наемников Африканского корпуса Минобороны России наносили авиаудары по удерживаемому повстанцами городу Кидаль. Однако этих ударов пока недостаточно, чтобы изменить ситуацию на местах в пользу хунты.

Отметим, что наступление повстанцев с применением засад, заминированных автомобилей, беспилотников и рейдов было направлено на стратегически важные города, против правительственных войск и их российских вспомогательных сил. Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате теракта смертника в своей резиденции в гарнизонном городе Кати, что в 15 км к северо-западу от столицы Бамако, также был убит глава военной разведки. Помимо убийства Камары путем въезда начиненного взрывчаткой автомобиля в его резиденцию, в прошлом месяце повстанцы также атаковали дом Ассими Гоита, лидера хунты, пришедшего к власти после переворотов 2020 и 2021 годов. Другие атаки были направлены на международный аэропорт Мали, повстанцы захватили контроль над Кидалем после того, как солдаты армии Мали бежали, а отряд российских наемников сдался. Это поражение свело на нет ключевую символическую победу, одержанную хунтой в Мали три года назад. В городе Кидаль многочисленные образцы оружия и техники, принадлежащие России и вооруженным силам, связанным с военной хунтой, включая базу беспилотников Bayraktar TB2, перешли под контроль повстанцев. Представители военной хунты жаловались, что Россия их «продала»: силы Африканского корпуса достигли соглашения с повстанцами, без боя покинули город Кидаль и отступили на юг. Газета The Guardian пишет, что россияне перегруппировали свои силы и поддерживают контрнаступления малийской армии против повстанцев. Российские вертолеты наемников Африканского корпуса обеспечивают воздушное прикрытие колоннам транспортных средств, доставляющих оружие и продовольствие на позиции малийской армии. Хотя бои усилились, армии пока не удалось отвоевать территории, перешедшие под контроль повстанцев.

В свою очередь коалиция повстанцев, объединяющая связанную с «Аль-Каидой» группировку «Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) с повстанческой группировкой «Фронт освобождения Азавада» (FLA), в которой преобладают туареги, продолжает собственные военные операции, нанося удары по десяткам военных постов в центре и на севере Мали и вводя строгую блокаду Бамако. Нина Вилен, директор по Африке в Институте Эгмонта, аналитическом центре по международным отношениям в Брюсселе, заявила, что правящая военная хунта проявила некоторую стойкость после того, как была сильно потрясена волной атак повстанцев: «Они дают отпор. Бунта или контрпереворота пока не было. Это не значит, что их не будет, но… они все еще борются, и это следует отметить». В последние недели сотни мирных жителей погибли, в основном в результате нападений на деревни в центральном регионе Мопти, ответственность за которые взяла на себя группировка JNIM. Среди погибших было много членов проправительственных сил самообороны. По словам Вилен, нападения стали напоминанием о том, что, несмотря на недавние усилия по улучшению своего имиджа, JNIM остается «террористической организацией и жестокими экстремистами». Вилен заявила, что «Африканский корпус» отступает с отдаленных постов для усиления обороны Бамако: «Они не являются хорошим партнером ни для одной страны в Африке, но их главная цель — защита режима, и они ее выполнили. Гоита все еще у власти. Бамако по-прежнему находится под властью хунты».

Однако блокада повстанцами дорог, ведущих в столицу, осложняет ситуацию для военной хунты. Аналитики заявили, что топливная блокада, введенная JNIM в прошлом году, создала серьезные проблемы для хунты, поставив ее на грань краха, а новая блокада «душит» столицу. В городе действует строгий комендантский час, сообщается о волне арестов. Amnesty International предупредила, что блокада Бамако повстанцами привела к гуманитарному кризису в городе, население сталкивается с голодом. Утверждается, что Франция якобы поддерживает повстанцев, пытающихся свергнуть поддерживаемую Россией хунту в Мали. Африканские источники указывают на случаи переправки оружия из соседнего Кот-д'Ивуара в Мали. В этой стране у власти находится поддерживаемый Францией режим. Напомним, что военные перевороты, произошедшие один за другим в Мали, Буркина-Фасо и Нигере при поддержке наемников «Вагнера», и приход к власти военных, поддерживаемых Москвой, стали серьезным поражением для Франции в Африке. В течение многих лет Франция оказывала военную поддержку этим странам в борьбе с джихадистами и террористами. Однако поддержка Франции не только не привела к установлению стабильности и снижению числа террористических атак в странах Сахеля, а наоборот, привела к еще большему увеличению этих атак. После 2021 года Россия успешно позиционировала себя как альтернативу западному и французскому влиянию в Сахеле, представив «Группу Вагнера», а позже и Африканский корпус как решающих поставщиков мер безопасности против джихадистов, готовых бороться без западных политических условий. Однако спустя всего 3-4 года после этих переворотов стало ясно, что и россияне не принесли стабильности в страны Сахеля. В отчете американского Института Лансинга говорится, что недавние военные и политические неудачи России в Мали представляют собой нечто большее, чем просто тактическое поражение в Сахеле.