В Украину вернули более 500 тел погибших

В Украину вернули тела 528 погибших, которые, как утверждает российская сторона, могут принадлежать украинским военнослужащим, сообщает координационный штаб по обращению с военнопленными.

Накануне о том, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных, сообщали российские СМИ, ссылаясь на источники.

«Киеву передадут 526 тел, а Москва получит 41 тело российского военнослужащего», — говорил источник «Интерфакса».

В пятницу Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Президент Украины заявил, что это «первый этап обмена 1000 на 1000». Передача сторонами по тысяче пленных — часть договоренности о прекращении огня 9-11 мая, которая была достигнута при участии президента США.