ОАО «Азеришыг» организовало в Габале «Академию молодых энергетиков»

13:56 195

При организации ОАО «Азеришыг» и поддержке Министерства науки и образования в Габале стартовала просветительская программа «Академия молодых энергетиков» для школьников. Мероприятие прошло в средней школе №1 имени Ильгара Джебраилова в селе Зараган Габалинского района.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Затем директор Учебного и инновационного центра ОАО «Азеришыг» Сеймур Мирзоев выступил с речью, в которой рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии азербайджанской электроэнергетики, а также о реформах в энергетическом секторе страны, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.

Директор центра также подчеркнул, что азербайджанские энергетики участвуют в отечественных и международных соревнованиях в целях подготовки национальных кадров и повышения их профессионального уровня. Он отметил, что организованный ОАО «Азеришыг» в прошлом году «Конкурс инноваций и мастерства энергетиков нового поколения» также был направлен на развитие знаний и навыков юных специалистов.

Ознакомив присутствующих с просветительской программой «Академии молодых энергетиков», Сеймур Мирзоев пожелал командам успехов.

После выступления были показаны видеоролики, отражающие 11-летнюю деятельность ОАО «Азеришыг» и рассказывающие об источниках электроэнергии.

По завершении официальной части стартовал конкурсный этап. В программе для учащихся 5–9-х классов приняли участие три общеобразовательные школы Габалинского района — две городские и одна сельская, выставившие по две команды каждая. Команды «Ампер», «Тесла», «Светлое будущее», «Электронные умы», «Языки пламени» и «Бесконечная энергия» в первом туре подготовили проекты на тему «Как защититься от опасностей электрического тока?» и соревновались за номинацию «Самый креативный проект».

Во втором туре участники выбирали одну из предложенных тем и создавали постеры «Энергетический город будущего», состязаясь за номинацию «Самая инновационная идея».

В финальном туре в рамках ролевой симуляции «Мы — энергетическая компания» члены команд распределили между собой роли абонента, оператора call-центра, диспетчерской службы и аварийно-ремонтной бригады. Задания по сценарию «Устранение отключения электроэнергии в части города» были выполнены последовательно и в полном объеме. В этом туре команды соревновались за номинацию «Самая профессиональная команда».

По итогам конкурса победители были награждены грамотами, дипломами по различным номинациям и подарками. Учителям школ, которые представляли команды, были вручены кубки.

После завершения конкурсной части мероприятия для школьников была организована экскурсия на электрическую подстанцию 110/35/10 кВ «Гаджиалили» и в Региональный учебный центр. Участники получили информацию о работе современной подстанции и центра, а также ознакомились с выставкой, развернутой на учебно-тренировочном полигоне. Школьникам были разъяснены особенности представленного энергетического оборудования и установок.

Отметим, что просветительская программа «Академия молодых энергетиков», впервые организованная ОАО «Азеришыг» в Габале, будет продолжена и в других регионах. Цель мероприятия — повышение энергетической грамотности школьников, формирование интереса к энергетической отрасли с раннего возраста, а также развитие командной работы и аналитического мышления.

