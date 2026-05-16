ОАО «Азеришыг» организовало в Габале «Академию молодых энергетиков»

При организации ОАО «Азеришыг» и поддержке Министерства науки и образования в Габале стартовала просветительская программа «Академия молодых энергетиков» для школьников. Мероприятие прошло в средней школе №1 имени Ильгара Джебраилова в селе Зараган Габалинского района. Согласно сообщению пресс-службы ОАО, мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Затем директор Учебного и инновационного центра ОАО «Азеришыг» Сеймур Мирзоев выступил с речью, в которой рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии азербайджанской электроэнергетики, а также о реформах в энергетическом секторе страны, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.

Директор центра также подчеркнул, что азербайджанские энергетики участвуют в отечественных и международных соревнованиях в целях подготовки национальных кадров и повышения их профессионального уровня. Он отметил, что организованный ОАО «Азеришыг» в прошлом году «Конкурс инноваций и мастерства энергетиков нового поколения» также был направлен на развитие знаний и навыков юных специалистов. Ознакомив присутствующих с просветительской программой «Академии молодых энергетиков», Сеймур Мирзоев пожелал командам успехов. После выступления были показаны видеоролики, отражающие 11-летнюю деятельность ОАО «Азеришыг» и рассказывающие об источниках электроэнергии. По завершении официальной части стартовал конкурсный этап. В программе для учащихся 5–9-х классов приняли участие три общеобразовательные школы Габалинского района — две городские и одна сельская, выставившие по две команды каждая. Команды «Ампер», «Тесла», «Светлое будущее», «Электронные умы», «Языки пламени» и «Бесконечная энергия» в первом туре подготовили проекты на тему «Как защититься от опасностей электрического тока?» и соревновались за номинацию «Самый креативный проект».