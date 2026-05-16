ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из организаторов резни 7 октября

Высокопоставленный командир ХАМАС Изаддин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, убит в результате целенаправленного удара по сектору Газа. Представители палестинского движения признали факт его гибели, передает Reuters.

Накануне Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении точечного удара по анклаву для ликвидации этого командира ХАМАС.

«Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада», – говорится в сообщении.

Израильские власти назвали убитого одним из главных архитекторов нападения 7 октября. По данным военных, он нес прямую ответственность за гибель и похищения тысяч мирных граждан.