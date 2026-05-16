Из Москвы звучат предупреждения для Армении

Володин в телеграм-канале привел ряд статистических данных, призвав «делать выводы». Он указал, что Россия поставляет газ в Армению по $177,5 за тыс. куб. м, что почти в 3,5 раза дешевле европейских цен. Однако на фоне политических дискуссий о сближении с ЕС товарооборот с Россией в 2025 году продемонстрировал падение на 45,4%.

«Граждане России, работающие в Армении, строящие там бизнес, начали сворачивать предприятия, уезжают в связи со сложившейся ситуацией неопределенности в будущем и проблемами, которые могут возникнуть», — добавил спикер нижней палаты.

Володин утверждает также о возможной угрозе внутренней стабильности Армении: главным риском он назвал «потерю национального единства, что может спровоцировать внутренние конфликты». «Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам. Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идет гонение на церковь. Все это ведет к расколу общества», — написал председатель Госдумы.

По мнению Володина, стремление в Евросоюз не гарантирует процветания. В заключение он отметил: «Выбор пути — это прежде всего выбор, основанный на воле народа. Какую бы должность политический деятель ни занимал, он должен этим руководствоваться».

5 мая в Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит между Арменией и Евросоюзом — сразу после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), собравшего более 40 европейских лидеров.

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в начале апреля заявил, что Москва спокойно относится к стремлению развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть одновременно в ЕС и ЕАЭС.