Восстановление Газы за палестинские налоги

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обратиться к Израилю с просьбой передать часть удерживаемых налоговых поступлений Палестине для финансирования послевоенного восстановления сектора Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Тель-Авивом.

По данным собеседников агентства, окончательное решение о направлении официального запроса Израилю в Белом доме пока не принято.

Источники в Палестинской администрации сообщили, что обсуждаемый план предполагает перечисление части удерживаемых средств переходной администрации Газы, поддерживаемой США, а часть средств может быть направлена Палестинской автономии при условии проведения реформ. Палестинская сторона оценивает объем удерживаемых Израилем налогов примерно в $5 млрд.