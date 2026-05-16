Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Бизнес на обломках под заклинания We stand with Ukraine

Тарас Мельник, Киев, спецкор haqqin.az
14:57 202

24 человека — среди них трое детей — извлекли из-под обломков многоэтажки в Дарницком районе Киева, пока в Брюсселе шлифовали формулировки очередного, уже 21-го пакета санкций против России. Одна из ракет Х-101, что попала в жилой дом в Киеве и оборвала жизни мирных граждан, была произведена во втором квартале 2026 года, а внутри ее, как установили украинские эксперты и подтвердила Financial Times, находились компоненты западного производства.

Микросхемы Texas Instruments. Микросхемы AMD. Конденсаторы Kyocera AVX. Разъемы немецкой Harting Technology Group. Полупроводники нидерландской Nexperia. Образцы продукции тех самых стран, которые после каждого подобного удара присылают в Киев своих представителей — возлагать цветы, обнимать чиновников, повторять заклинание we stand with Ukraine. Стоят. Стоят с такой убежденностью, что не замечают, как их же микросхемы оказываются в ракете, которая превращает квартиры в братскую могилу. Стоят, что называется, основательно — на двух стульях сразу, в фирменной позе.

Сговор безупречно работающий. Корпорация в Далласе якобы не знает, где оказывается ее чип. «Прокладочная» компания делает вид, что торгует запчастями для холодильников. Армянский ИП с уставным капиталом в сто долларов прикидывается, что занимается импортом «бытовой электроники». А российский военный завод где-нибудь в Дубне рапортует, что собирает крылатые ракеты исключительно из отечественных комплектующих. И каждый из этих участников цепочки получает свою долю — кто маржу, кто откат, кто карьеру и премию. Война, для одних оборачивающаяся горем, для других превратилась в стабильную статью дохода.

Особое место во всей этой конструкции занимает Армения. Та самая Армения, которая последние два года все активнее выстраивает свою новую политическую идентичность на дистанцировании от Москвы, заигрывает с Парижем, стремится в Евросоюз, закупает у французов «Бастионы» и громко рассуждает о цивилизационном выборе. Появление армянских компаний на санкционных слушаниях ЕС и США сегодня звучит как анекдот в исполнении самого героя анекдота. Потому что параллельно с театральным «европейским выбором» Ереван исправно остается одним из логистических узлов, через который западная электроника утекает в российский ВПК. Это документировали Киевская школа экономики, британский RUSI, украинская разведка и десяток профильных аналитических центров. Цифры по армянскому реэкспорту микроэлектроники в Россию после 2022 года выросли в десятки раз; страна, которая до войны не была экспортером полупроводников ни в каком значении этого слова, превратилась в магистральный канал поставок. Армянские партнеры Брюсселя, разумеется, не комментируют. Не до того. У них теперь «европейская интеграция».

Дальше предсказуемо. Будет очередной пакет санкций — торжественно объявленный, с заголовками на первых полосах европейских газет, с выступлением Урсулы фон дер Ляйен. В этом пакете окажется еще несколько десятков посредников, преимущественно тех, кого западные спецслужбы успели выявить, и кто давно сменил вывеску. Затем появятся следующие пакеты санкций. И параллельно им в Россию будет поступать очередная партия микрочипов.

Есть вопрос, который западные столицы старательно пытаются держать за скобками, — но на парадном фасаде он проступает все резче и все неудобнее. Если крупнейшие корпорации оказываются настолько «автономными», что их продукция раз за разом обнаруживается в инструментах убийства мирных жителей Украинского государства, — то где, собственно, заканчивается бизнес и начинается политическая ответственность? И если западные правительства настолько недееспособны, что не могут или принципиально не хотят перекрыть эти каналы, — то какова реальная цена их деклараций о ценностях, союзничестве и «непоколебимой поддержке»?

