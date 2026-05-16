В российском городе мощный взрыв

Взрыв с возгоранием произошел в Пятигорске при разгрузке газовоза, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации. Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности», — написал он в соцсетях.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что взрыв произошел на газовой автозаправке в Пятигорске. Пострадали два человека, один из них — в тяжелом состоянии. Глава города Ворошилов заявил, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте создан штаб пожаротушения. «Объявлен повышенный ранг пожара», — рассказал он. Ворошилов отметил, что основная задача — локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания и сооружения.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара на заправке в Пятигорске.