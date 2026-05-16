Ожидания Турции

«Наши требования к F-35 ясны. Наши чиновники продолжают контакты со своими американскими коллегами. Мы надеемся на положительный результат. Наш проект Kaan развивается все дальше с каждым днем. Когда процесс будет завершен, в этой области начнется новая история», - сказал Эрдоган в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Казахстана.

Эрдоган отметил, что создание Kaan – «это первый шаг для Турции, которая будет создавать лучшие и более мощные образцы».

«Дело не только в Kaan. Многие наши продукты оборонной промышленности успешно привлекают внимание всего мира. На выставке SAHA-2026 в Стамбуле была продемонстрирована наша сила и эффективность в оборонной промышленности. Более 150 000 посетителей увидели уровень, которого достигла наша страна в этой области, и конкретные результаты. Было представлено более 200 новых продуктов, а объем продаж достиг $8 млрд», - отметил он.

После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.