Вашингтон и Москва «доносят сигналы друг до друга»

Частота контактов главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио зависит от прогресса по основным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Рябкова, Лавров и Рубио определяют свои графики «строго в зависимости от потребностей». Он допустил новые контакты сторон, но возможная дата пока неизвестна.

Рябков заверил, что контакты с американской стороной «на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно». «Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга», — добавил он.