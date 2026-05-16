Все, кажется, идет к войне. А из Ирана звучат угрозы и призывы к мести

По его словам, Израиль рассматривает сценарий возобновления боевых действий в ближайшее время и ожидает окончательных решений со стороны США. «Мы готовимся к возобновлению боевых действий на несколько дней или недель и ждем окончательного решения Трампа. Более подробная информация станет известна через 24 часа» , - утверждает собеседник телеканала.

В Израиле считают переговоры с Тегераном бесперспективными. «Американцы понимают, что переговоры с Ираном ни к чему не приведут», - сказал израильский чиновник.

Израиль готовится к скорому возобновлению военных действий против Ирана, которые могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, передает Channel 12 со ссылкой на неназванного представителя израильских властей.

Официальных подтверждений со стороны правительства Израиля на данный момент не опубликовано.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников стран Ближнего Востока писала, что ближайшие помощники Трампа подготовили план возобновления активных боевых действий к его возвращению из Китая. Документ разработан на случай того, если лидер США решит выйти из возникшего тупика в войне с Ираном с помощью новых бомбардировок, говорится в статье. Если Трамп решится возобновить боевые действия, одним из возможных вариантов рассматриваются более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры, рассказали газете американские чиновники.

Другой вариант предполагает наземную операцию с участием спецназа. Американские военные должны будут найти обогащенный уран, спрятанный под землей на иранских ядерных объектах. В марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов сил спецназначения на случай такого развития событий. Источники The New York Times отмечают, что для наземной операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые должны будут обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. Военные признали, что этот вариант сопряжен с большим риском потерь.

В Тегеране в свою очередь уже заявили, что готовы «отвечать на любую агрессию». Издание Nournews, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, со ссылкой на информированного военного чиновника передает, что Иран отдал распоряжение о разработке «немедленного всеобъемлющего плана реагирования» для всех оперативных уровней своих вооруженных сил в связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа.

«Согласно изданной директиве, малейшая ошибка или враждебное действие со стороны Соединенных Штатов будет пресекаться массированным и одновременным обстрелом широкого круга их интересов и инфраструктуры в регионе», — заявил чиновник.

Официальный представитель заявил, что некоторые ограничения, применявшиеся при предыдущем военном планировании, сняты, и теперь приоритет отдается оперативным целям, которые не были поражены во время войны.

Хоссейн Шариатмадари, редактор газеты «Кайхан», придерживающийся жесткой линии, заявил, что война «не должна и не может» закончиться без мести за бывшего верховного лидера Али Хаменеи. В статье под названием «Они начали с мученической смерти Аги (Хаменеи); мы не закончим без мести» Шариатмадари написал, что Соединенные Штаты, Израиль и ряд региональных стран принимали непосредственное участие в войне против Ирана.

Он заявил, что дипломатия с Вашингтоном и региональными государствами может быть частью политики Ирана, но при этом утверждал, что война не может закончиться без «жестокой мести» тем, кого он считает виновным в смерти Хаменеи. Шариатмадари написал, что убийство лидеров США и Израиля, их заместителей и помощников, а также идентификация и уничтожение пилотов, причастных к нападениям, не должны исключаться из «формулы мести» Ирана.

Он также заявил, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Иордания и Бахрейн должны быть в числе целей, обозначенных Ираном, обвинив их «в непосредственном участии в атаках на Иран».