У Хаменеи угрожают Эмиратам и Кувейту

Советник верховного лидера Ирана Мохаммед Мохбар предупредил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, что «сдержанность Тегерана по отношению к ним не будет длиться бесконечно», пишут иранские СМИ.

Мохбар обвинил эти страны в якобы предоставлении своей территории в распоряжение «врагов Ирана».

«Иран годами смотрел на них как на друзей и братьев, но они заранее продали свою независимость и даже отдали свои земли и дома в распоряжение врагов Палестины и Ирана», — утверждает Мохбар.

Он уверяет, что ответ Ирана по «арендованным опорным пунктам Центрального командования» во время недавней войны не был полномасштабным: «Но эти ограничения, безусловно, не являются постоянными».

Ранее Иран не раз утверждал, что его удары по странам региона во время конфликта были направлены только на объекты и инфраструктуру, связанные с США и Израилем, а не на сами страны.