У Вучича «интенсивная внешнеполитическая деятельность»: сначала в Азербайджан, потом в Китай

Президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к гражданам, что намерен посетить Китай вслед за американским лидером Дональдом Трампом и российским коллегой Владимиром Путиным, его слова приводит RTV.

Вучич напомнил, что Путин совершит визит в КНР 19-20 мая. «Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с президентом Си Цзиньпином, поэтому после визита президента Трампа и президента Путина нам выпадет исключительная честь совершить официальный государственный визит в Китайскую Народную Республику. Мы многого там ожидаем», — сказал Вучич.

Сербский лидер отметил, что республика увеличила экспорт в Китай в 330 раз: «У нас не было ни одного завода, а сегодня в нашей стране 37 китайских заводов. Мы многого ожидаем, подготовка идет полным ходом, самым серьезным за всю историю. И для меня, как для политического ветерана, опытного человека, побывавшего почти везде, это венец моей карьеры и, вероятно, самый значимый визит, не для меня лично, а для граждан Сербии», — подчеркнул он.

Вучич также сообщил, что завтра, 17 мая, утром отправится в Азербайджан. «Хотел лишь сказать, что в ближайшие дни и недели у нас будет интенсивная внешнеполитическая деятельность», — добавил он.