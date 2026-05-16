Под Белгородом российская авиабомба упала на жилой дом: есть погибший

В Белгородской области житель поселка Дубовое погиб после того, как на его дом упала российская авиабомба, сообщил местный телеграм-канал «Пепел».

Утром 16 мая «Пепел» опубликовал фотографию поврежденного частного дома в поселке Дубовое. Издание сообщило, что в крышу дома попал неизвестный снаряд. Позже «Пепел» уточнил, что на частный дом упала российская авиабомба. По словам очевидцев, власти начали эвакуацию жителей двух многоэтажных домов неподалеку от места падения снаряда.

Оперштаб региона сообщил, что в поселке Дубовое «от полученных ранений» погиб один из местных жителей. В сообщении чиновников не уточняется, при каких обстоятельствах он получил ранения. После происшествия, заявили в оперштабе, власти решили временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место «в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса». Чей это боеприпас, российский или украинский, чиновники не уточнили.