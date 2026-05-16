Еще один шаг к новой конституции

Анкара завершила подготовительный этап разработки новой конституции, призванной заменить устаревший документ эпохи военного переворота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами во время возвращения из Казахстана подчеркнул важность принятия нового Основного закона для дальнейшего развития государства.

Эрдоган отметил, что действующая редакция, принятая в 1982 году, устарела и не соответствует текущим реалиям, несмотря на внесенные ранее поправки. «Новая конституция – это уже не роскошь, а потребность, даже необходимость», – заявил президент Турции.

Глава турецкого государства отметил, что подготовительный этап уже завершен, основные общественные запросы определены. Эрдоган призвал все политические силы страны отбросить предубеждения и объединиться для создания либеральной и всеобъемлющей конституции, которая получит поддержку всех слоев населения.