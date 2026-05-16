Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Болтон о «заговоре против Путина»: Это не Шойгу

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал публикации СМИ о докладе европейской разведки, где утверждается, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, который с мая 2024 года занимает пост секретаря Совета безопасности и «сохранил значительное влияние в высшем военном командовании», якобы оценивается как «потенциальный фактор дестабилизации» для политической системы президента РФ Владимира Путина.

В эфире YouTube-канала War & Politics 24 Болтон выразил сомнение, что Шойгу является той фигурой, которая может готовить заговор против Путина, и заявил, что на эту роль больше подходит начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. 

«Имеет ли Шойгу амбиции возглавить российское правительство? Пожалуй, да. Но имеет ли он политические возможности, чтобы сформировать коалицию внутри силовых структур? Я не уверен. Я не назвал бы его наиболее вероятным кандидатом», — отметил Болтон.

По мнению экс-советника президента США, потенциальными кандидатами на роль заговорщиков могут быть какие-то люди из армии или спецслужб. «Если бы кто-то и был, я бы сказал, что это Герасимов, по сути председатель Объединенного комитета начальников штабов. Кто-то непосредственно из армии или разведывательного сообщества, ФСБ или ГРУ. Что-то вроде этого, а не кто-то из гражданской сферы», – утверждает Болтон.

При этом он отметил, что структура власти в РФ остается «крайне непрозрачной для внешних наблюдателей».

Бывший советник президента США считает, что недовольство российской военной элиты Путиным растет на фоне затяжной войны и снижения морального духа армии: «Как могло быть иначе, учитывая сопротивление Украины с начала февраля 2022 года».

Ранее западные СМИ писали об отчете европейской разведки, где утверждалось, что президент РФ якобы обеспокоен утечкой чувствительной информации и риском заговора или попытки переворота. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны российской политической элиты, а в качестве «потенциального фактора дестабилизации» рассматривается бывший министр обороны Сергей Шойгу, который с мая 2024 года занимает пост секретаря Совета безопасности и, как утверждается, «сохранил значительное влияние в высшем военном командовании».

