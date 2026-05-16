В Иране крупный пожар на заводе

Пожар вспыхнул на заводе по производству моторных масел в городе Марага в Иране, сообщило агентство Mehr.
Согласно информации, пожарные пытаются локализовать возгорание. О погибших или пострадавших не сообщается.
May 16, 2026
