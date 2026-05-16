Оппозиционному депутату предложили стать премьером

Депутат Сейма Латвии от оппозиционной партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс будет назначен на пост премьер-министра по решению президента Латвии Эдгара Ринкевичса. Об этом сообщает LSM.

«Это будет непростой путь, довольно сложный, потому что политическая риторика накалена до предела», — сказал президент республики.

У «Объединенного списка» 15 из 100 мест в парламенте, это крупнейшая оппозиционная партия, представленная в Сейме.

Портал LSM отмечает, что Кулбергс прибыл в Рижский замок — резиденцию президента — еще до начала официальных переговоров с представителями партий о назначении нового премьер-министра.

Латвийский премьер Эвика Силиня вместе с правительством подала в отставку накануне. Она обвинила оппонентов в «политической зависти и узких партийных интересах». Причиной конфликта стало ее предложение назначить полковника Райвиса Мелниса на должность нового министра обороны. Экс-министр обороны Андрис Спрудс обвинил Силиню во лжи, что она была инициатором его увольнения.